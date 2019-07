Lavori al Pacinotti durante la pausa didattica estiva

Ponzanelli: "Cercheremo di assecondare le richieste, anche se la mole di risorse economiche da reperire per risolverle molto ingente: la Provincia non ha da sola la disponibilità finanziaria per farvi fronte integralmente".

La Spezia - Prosegue il percorso di monitoraggio e verifica sui cantieri aperti dalla Provincia in alcuni istituti scolastici superiori della città. Il consigliere Francesco Ponzanelli e il funzionario provinciale arch. Alessandra Tarabotto hanno incontrato il dirigente scolastico prof. Giuseppe Bosco del Liceo Scientifico "Antonio Pacinotti": la Provincia ha affidato nei giorni scorsi i lavori di sistemazione di alcune parti ammalorate degli intonaci e delle cornici delle finestre della scuola.

Nell’occasione del sopralluogo è stata condivisa tra il Preside e il componente della Commissione Pubblica istruzione dell'Ente, l’opportunità di effettuare durante il periodo estivo alcuni ulteriori interventi di piccola manutenzione nelle aule e nei servizi igienici: il settore tecnico della Provincia provvederà già in questi giorni a calendarizzare le attività concordate durante il sopralluogo presso la sede del Liceo spezzino.



“Cercheremo di assecondare quanto più possibile le emergenze di manutenzione che stiamo rilevando nelle nostre scuole durante questo giro di sopralluoghi - dichiara il consigliere Ponzanelli - certamente le necessità sono molte e la mole di risorse economiche da reperire per risolverle molto ingente: la Provincia non ha da sola la disponibilità finanziaria per farvi fronte integralmente. Valuteremo tutte le possibili forme di trasferimenti nazionali e regionali cui attingere per realizzare il programma di lavorazioni sulle scuole che abbiamo previsto e confido che il nostro Ente sarà in grado di migliorare significativamente la situazione dell’edilizia scolastica nelle nostre scuole in tempi ragionevoli".