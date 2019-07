Lavoratrice licenziata: accordo tra le parti, nessun reintegro

La Spezia - Titoli di coda per la vicenda della lavoratrice di Acam Ambiente licenziata alla fine dell'estate 2018. A darne notizia è l'azienda che, “come già affermato in diverse sedi – si legge in una nota -, fa presente anzitutto di aver rispettato la sentenza di primo grado. Per quanto riguarda eventuali ipotesi di reintegro, già escluse nel giudizio di primo grado, durante la fase di opposizione, è stata poi raggiunta in data 18 luglio fra Acam Ambiente e la lavoratrice, assistita dal suo avvocato di fiducia, una transazione con cui si è risolto definitivamente e in modo condiviso il rapporto fra le parti”.



Viale del tramonto quindi per una delle vicende più calde degli ultimi mesi, oggetto di accesi dibattiti politici complice anche il coinvolgimento dell'assessore Kristopher Casati: era stato lui infatti, assieme al presidente di Acam Ambiente Gianluigi Pagliari, a segnalare che la donna aveva ritirato una tipologia di rifiuto non prevista nel turno di servizio. La lavoratrice ha sempre difeso la sua azione, sottolineando la normalità di certe condotte in condizioni particolari. La questione, lo scorso marzo, è stata anche oggetto di una mozione consiliare che il Pd ha presentato per chiedere il reintegro della dipendente, il cui licenziamento era ritenuto illegittimo. E per questo venerdì dalle ore 9.45 alle ore 12.15 dalla sede Acam Ambiente di Via Picco alla Spezia Uiltrasporti-Uil ha organizzato un presidio di lavoratori "per protestare contro il mancato reintegro della lavoratrice illegittimamente licenziata dall'azienda", come spiegato dal segretario Marco Furletti.