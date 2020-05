Lavaggio portici dal 23 al 29 maggio, ecco come funzionerà

La Spezia - A causa dell’emergenza epidemiologica in atto, il servizio di pulizia dei quartieri e la raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente Spa, restano sospesi.

Prosegue invece il servizio di lavaggio dei portici cittadini.



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 23: via Veneto lato monte da Piazza Europa a via Redipuglia; piazza Beverini (ambo i lati); p. del Marinaio



Mercoledì 27: corso Nazionale da via Carducci al Parco della Maggiolina; Comune



Giovedì 28: via Parma (comprensorio Auser); Galleria Goito



Venerdì 29: viale Italia dal numero civico 39 al numero civico 151 (lato monte)