Lavaggio porticati: sotto a chi tocca

Sabato uomini e macchine in Via Veneto poi a Pegazzano per la pulizia del quartiere.

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Il nuovo calendario, messo a punto dall’assessore al ciclo dei rifiuti Kristopher Casati, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dal sindaco Pierluigi Peracchini. Sabato 27 gennaio la pulizia interesserà il quartiere di Pegazzano, dalle 7 alle 14. Inoltre, il nuovo programma “Per una città più pulita” prevede – nell’ambito del calendario quotidiano di lavaggio portici e marciapiedi – un’operazione di lavaggio in via Vittorio Veneto dalle 4 alle 10 del mattino. Si ricorda che, prima di ogni lavaggio, i cittadini vengono informati con almeno 48 ore di anticipo nelle aree interessate, tramite appositi cartelli. Un servizio partito da poco, che grazie alla condivisione del piano di intervento con Acam Ambiente consentirà di garantire un alto livello di pulizia in città.



Di seguito le prossime date del lavaggio porticati:

sabato 27 gennaio: via Vittorio Veneto

lunedì 29 gennaio: portici Prefettura, Cattedrale, Uffici entrate, Comune, corso Nazionale

martedì 30 gennaio: Galleria Goito

mercoledì 31 gennaio: Viale Italia dal civico 153 al civico 425 e dal civico n. 26 al civico 88

giovedì 1 febbraio: via Bologna e via Veneto (da via Parma a via Doria)

venerdì 2 febbraio: piazza Chiodo, via Persio, piazza Beverini, Galleria Adamello