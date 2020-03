Laurearsi in salotto, a casa Gasparini la gioia mette in quarantena il coronavirus

La Spezia - La mano della madre Maria si posa dolce su una gamba mentre vengono scandite le parole attese da anni: "In nome del popolo italiano e con i poteri conferitomi dal magnifico rettore che qui rappresento...". Angelo raddrizza la schiena e si morde un labbro. Guarda negli occhi la professoressa Monica Bucciarelli, che è a 300 chilometri dal salotto della casa di Carozzo dove è stata appena discussa una tesi di laurea. Una copia di quel testo è a Torino, tra le mani della commissione che l'ha valutata degna di un 110 con lode e menzione alla carriera. Non c'è preoccupazione per il presente o per il futuro che possa rarefare la gioia della famiglia Gasparini radunata attorno allo schermo del PC.

E' comunque cerimonioso il silenzio che interrompe la socialità delle mura domestiche, mentre la webcam incorona la chioma nera dello studente tra i quadri astratti di casa e il divano di pelle bianca. "Non mi sarei mai aspettato di vivere così questo momento - dice il neolaureato Angelo Gasparini -. Fino a venti giorni fa non c'era sentore che la sessione di laurea si sarebbe dovuta svolgere in videoconferenza. Una situazione davvero surreale, ma comunque indimenticabile". Laurea magistrale in psicologia criminologica e forense all'Università di Torino, un corso della facoltà di psicologia con elementi di giurisprudenza. La tesi dal titolo "La memoria e l'interrogatorio nel procedimento penale - Analisi di un caso giudiziario reale - La strage di Erba" preparata con meticolosità.



"Sono a casa da mesi perché, laureandomi nella sessione straordinaria e avendo finito le lezioni già la scorsa estate, avevo già lasciato la mia casa in affitto a Torino per fare ritorno alla Spezia - spiega il candidato - Io e i miei colleghi siamo rimasti costantemente connessi tra di noi e con il sito dell'università. Nell'ultima settimana avevamo capito che da un momento all'altro sarebbero potuti arrivare aggiornamenti. Poi ecco la mail che ci spiegava che Torino era off limits. Abbiamo firmato un modulo per dare il consenso a laurearci in videoconferenza WebEx. E' successo tutto in fretta".

Qualcuno dei suoi colleghi aveva proposto di rimandare tutto ad emergenza sanitaria finita per preservare la ritualità del momento. Ma dei nove candidati, alla fine nessuno si è tirato indietro. "La discussione è stata più breve di quanto mi aspettassi - confessa Angelo - La connessione inizialmente era poco fluida e non rendeva le cose semplici. Ho fatto il mio discorso preparato di 8 minuti circa, finito il discorso c'è stato un commento della relatrice. Poi è stato letto il commento del correlatore, assente per questioni di salute. Infine la commissione si è disconnessa per decidere sulla valutazione". Alla proclamazione l'inquadratura è stata allargata per l'applauso di rito.



La madre Maria è sempre rimasta seduta accanto al figlio come testimone. Il padre Vittorio, videocamera in mano, a riprendere l'evento. In disparte con le orecchie tese la sorella Enrica. "Non c'erano i parenti perché in teoria dovevo essere l'ottavo a discutere e invece il mio turno è stato anticipato. Sono arrivati in tempo per festeggiare nel pomeriggio. Il completo? Sì, l'ho indossato anche se in teoria mi sarei potuto laureare in ciabatte visto che la webcam riprendeva solo il busto". Tra qualche tempo, magari ad un tavolo all'aperto con gli amici, riguardare il filmino e le foto sarà ancora più dolce. Ora bisogna ancora stringere i denti.

Nel prosieguo ci potrebbe essere la specializzazione in psicoterapia, magari dopo una vacanza per ora solo da sognare. La dedica di questa giornata, unica davvero, invece è pronta. “Sono uscito dal liceo con 65/100 mentre oggi mi sono laureato con 110 e lode e la menzione alla carriera con la media del 29.9 - ricorda Angelo, studente del liceo scientifico Parentucelli -. Per la mia esperienza scolastica i professori tendono a considerare uno studente sulla base della sua media di voto. Io però ho avuto la fortuna di avere un professore che era avanti anni luce e che si chiama Ignazio Raineri, che per me ha rappresentato un'eccezione. Mi ha dato tanti 3 e 4 nella mia carriera, ma è sempre riuscito a valutarmi oltre i numeri. Ha creduto in me più di chiunque altro e oggi vorrei ringraziarlo. Sono contento sia diventato dirigente scolastico. Mi auguro ci siano sempre più professor Raineri nella scuola italiana".