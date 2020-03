Laurea per la prima mamma dell'anno... con la piccola Ginevra in braccio

La Spezia - Camilla Pinotti ha 22 anni, oggi mette a segno il secondo grande risultato dell'anno e della sua vita. Proprio in questo 27 marzo la giovane Camilla ha conseguito la laurea in Scienze dell’educazione e dei processi formativi. Il suo ateneo di riferimento è Parma. Per ricordare l'altra grande soddisfazione di Camilla bisogna fare un salto indietro di tre mesi quando, il 1° gennaio 2020, ha dato alla luce la sua piccola Ginevra Anita. La bimba è la prima nata del 2020 nella provincia di Massa Carrara ed è spezzinissima.

Questa giornata di festa e in tempi di coronavirs ha comunque imposto le distanze da tutti: nonni, amici e parenti. Infatti, Camilla vive alla Spezia e la sua famiglia di origine risiede in un altro Comune della provincia. E se c'è un po' di malinconia perché non ci si può abbracciare e stare insieme, la gioia nella vita di questa giovane laureata non manca perché è sostenuta a distanza da quanti la amano con l'ormai consueto collegamento via web.



Oggi Camilla e Ginevra Anita hanno festeggiato insieme, corona di alloro per entrambe sul capo ed è proprio la neo mamma e laureata , amante delle materie umanistiche e dei tatuaggi, a raccontare il suo percorso: “Nonostante la mia personalità solare mi ritengo una persona particolarmente nietzschiana e di questo ne vado fiera e ringrazio la mia professoressa delle superiori che mi ha fatto tanto amare la filosofia e lo studio. Mi sono iscritta all’Ateneo di Parma perché mi affascinava la città, e nonostante il clima particolarmente rigido in inverno, ho frequentato da pendolare tutte le lezioni con interesse e dedizione. Studio Scienze dell’educazione e dei processi formativi, questa scelta è dovuta alla mia passione per i bambini”.

“Sono una fiera mamma di una bambina di quasi tre mesi - racconta -. Diciamo che questa laurea è una doppia soddisfazione, perchè Ginevra è il regalo più bello che la vita potesse regalarmi e averla qua con me nel giorno della laurea è per me fondamentale! Sembrerà strano ma affrontare gli ultimi esami e la preparazione della tesi con lei mi hanno dato tanta forza e voglia di renderla orgogliosa di me in futuro. Amo i bambini, ma anche io sono un po' bambina dentro”.

“La mia tesi – spiega Camilla - è un piccolo omaggio alla fanciulla che vive dentro di me, ‘’Il piccolo principe, un viaggio nell’essenzialità dei sentimenti’’. Il mio libro guida è proprio il Piccolo Principe, a cui ho dedicato lo studio approfondito da sempre. L'opera di Antoine de Saint-Exupéry mi ricorda molto me stessa, sembra semplice e chiaro ma in realtà cela molto di più al suo interno”.



