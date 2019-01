Latte di Marinella e Ponzanelli sindaco i fatti del 2018 per i lettori

La chiusura della storica azienda e la vittoria del centrodestra a Sarzana sono stati gli episodi più votati nell'ultimo sondaggio dell'anno.

La Spezia - La fine della tenuta di Marinella e dello storico marchio del latte è stata per i nostri lettori la notizia più importante del 2018. Fra i dodici fatti inseriti nel nostro sondaggio di fine anno infatti quello riguardante la frazione sarzanese è stato individuato com il più significativo, non solo per la chiusura dell'azienda con i suoi posti di lavoro, ma anche per il valore simbolico e affettivo che il latte di Marinella ha sempre rappresentato per la nostra comunità. Un marchio sul quale è arrivata la parola “fine” in mesi che si sono intrecciati inevitabilmente anche con la campagna elettorale delle amministrative di Sarzana che al ballottaggio che nella notte fra il 24 e il 25 ha decretato la vitoria di Cristina Ponzanelli, prima donna sindaco e prima esponente del centrodestra alla guida della città. Un fatto questo che ha ottenuto il 17,54% delle preferenze (21,89% per Marinella) risultato il secondo più importante dell'anno appena trascorso secondo i nostri lettori.

Il sondaggio ha confermato inoltre come la nostra comunità sia rimasta profondamente colpita dall'ondata di maltempo di fine ottobre che ha flagellato tutta la Liguria facendo danni ingenti anche nella nostra provincia. Per l'14,66% dei votanti è stato questo il terzo fatto del 2018, mentre l'11,50% (1357 i voti totali del sondaggio) ha scelto sport optando per la notizia riguardante i nazionali assoluti di atletica che saranno ospitati da Spezia nel 2020.