Lasci il cancello aperto? Niente accesso al mare per un mese

Residenti di Marola sulle barricate per l'avviso affisso dalla Marina.

La Spezia - “Ai trasgressori verrà applicata la sospensione del permesso di accesso per mese 1”. Questo recita l'avviso comparso nei pressi del cancello di Porta Marola per iniziativa della Marina militare. La sospensione mensile del permesso, andando al merito, scoccherà per chi dovesse inavvertitamente lasciare aperto il cancello, unica via di accesso all’enclave arsenalizio, solo viatico della borgata spezzina per raggiungere il mare



"Conviviamo da anni con un muro che separa il paese dal mare - si legge in una nota diffusa in queste ore dalla cittadinanza marolina -, oltre il quale le attività legate alla Marina militare destano più di una preoccupazione riguardo la nostra salute. Se tutto questo non bastasse, ci troviamo a far i conti con avvisi del genere, dai toni inaccettabili. Eppure, se memoria non ci tradisce, solo qualche mese fa c’è chi ha sostenuto l’atteggiamento di buon vicinato da parte della Marina Militare. Ecco, il buon vicino, qualora ravvedesse problemi di convivenza, avvisa con educazione e cortesia. In questo caso, il comando della Marina intima sanzioni gravi ed smisurate, in caso di una mancanza che potrebbe essere una banale svista".



I marolini chiariscono che "non sarà certo un cartello dal tono minaccioso ad impedirci l’accesso all’unico lembo di golfo. Ma le domande a cui attendiamo risposte sono molte. Perchè questo atteggiamento? A chi gioverebbe inasprire i rapporti tra Marina e cittadinanza? Possibile che una banale gestione dell’accesso ai moli non potesse passare per delle raccomandazioni verbali, senza scomodare presumibili azioni punitive fuori misura? Domande che rivolgiamo alle autorità militari in primis, ma al tempo stesso ai nostri rappresentanti istituzionali, certi che si faranno portavoce di un malessere di noi marolini".