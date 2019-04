Landini alla Spezia, visiterà il cantiere del Felettino

Oto Melara, area nuovo ospedale e Variante Aurelia faranno parte del tour spezzino del leader della Cgil. "E' inconcepibile che due opere così fondamentali siano bloccate".

La Spezia - Mattinata all'Oto Melara per celebrare il 25 aprile, pomeriggio fra cantiere della Variante Aurelia e quello del nuovo ospedale del Felettino. Un tour nei due cantieri simbolo della rinascita economica e sociale del territorio, ma anche la storia di un fallimento politico ed istituzionale per Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil che sarà alla Spezia il prossimo 17 aprile. "È inconcepibile che due opere così fondamentali, un nodo stradale essenziale per la logistica del traffico privato e legato ai settori produttivi spezzini; un nuovo ospedale, che deve fornire una risposta organica e funzionale ai bisogni sanitari di un territorio complesso, con due presidi ospedalieri vecchi e fatiscenti, siano ferme al palo" - fanno sapere dalla Camera del Lavoro. con tutte le ricadute negative sociali ed anche in termini economici ed occupazionali, specialmente per un settore ancora fortemente in crisi come quello edile, che questa situazione di stallo comporta". La presenza del segretario nazionale della Cgil vuole anche essere da stimolo per tutti gli attori istituzionali, economici ed associativi affinché i lavori per il Terzo Lotto della Variante ed il nuovo ospedale del Felettino riprendano al più presto. "Diamo appuntamento di fronte al cantiere del Felettino alle 14.30 per sostenere assieme a Maurizio Landini la battaglia per la ripresa dei lavori e per il nuovo ospedale".