Landini, Piotta. Fake news e diritti dei giovani. La rivoluzione di "Avanti pop"

Tre giorni con Cgil per tre giorni per parlare di lavori e nuove sfide. Decine gli appuntamenti. La sera del 22 giugno il concertone.

La Spezia - Dalla complicata situazione dei contratti dell'e-commerce alle fake news. Dalla musica al confronto con il segretario nazionale della Cgil Landini alla condivisione degli spazi passando per la musica del Piotta, alla poesia. Tutto questo è l'edizione 2019 di "Avanti pop", prevista dal 20 al 23 giugno, organizzata da Cgil la Spezia che si propone in anticipo sui tempi, rispetto al canonico settembre, e in una chiave completamente rinnovata.

"Avanti pop" è il legame tra il sindacato e il mondo dei giovani. Con questa serie di iniziative la Cgil non guarda solo agli under 40 ma lancia un appello a tutta la città scegliendo un luogo simbolo del centro storico: i giardini pubblici.

Saranno circa una decina gli stand e nella nuova formula è stata inserita anche la possibilità di assaporare i prodotti locali, di Birrificio del Golfo e Piccolo blu, e confrontarsi con gli sportelli di del Patronato, del Caaf, di Auser, di Federconsumatori; uno spazio bambini; un aerea per lo sport all'aperto a cura di Arci Uisp. Saranno presenti anche gli stan di Libera.



“Abbiamo pensato ad una festa bella e popolare, con dibattiti e spettacoli di qualità e cibo del territorio- dice Lara Ghiglione, segretario generale della Camera del Lavoro- uno sforzo creativo, progettuale ed organizzativo notevole. Vogliamo segnare una presenza forte in città e mettere a disposizione di tutti uno spazio polifunzionale, per divertirsi, riflettere, stare assieme. Vogliamo aprire il nostro sindacato in modo orizzontale, continuare e rafforzare un processo di rinnovamento della Cgil che è in atto da tempo. Vogliamo trovare nuove strade per migliore la connessione con i nostri mondi di riferimento, prima di tutto con giovani. Rilanciare un modello di socialità, di condivisione, di bellezza che riparta dai contesti urbani rinnovati e riqualificati. Affrontando i temi del lavoro precario, dell'innovazione tecnologica, del mondo digitale e dell'accoglienza attraverso nuovi linguaggi. E siamo molto felici di poter ospitare il nostro segretario Maurizio Landini intervistato da un amico e da un maestro del giornalismo politico spezzino, Amerigo Lualdi.”

“Una edizione caratterizzata da un grande impegno del sindacato e dal coinvolgimento di tutti gli attivisti della Cgil, a partire dai delegati nei posti di lavoro- sottolinea Fabio Quaretti, Segretario di organizzazione della camera del Lavoro- è chiaro che l'organizzazione di eventi così complessi richiede la collaborazione di professionisti come gli Scarti, a cui abbiamo affidato la direzione tecnica, ed il Birrificio del Golfo e Piccolo Blu per la gastronomia, che offriranno un menù di panini gourmet con i nostri prodotti del territorio ed un piatto spezzino per eccellenza, la mesciua. Ma va sottolineato il ritorno al volontariato, all'impegno collettivo, che vedrà coinvolti decine e decine di compagne e compagni nella gestione della festa. La CGIL sarà in “mostra” per quattro giorni con tutto il suo mondo: Patronato, Caaf, Auser, Federconsumatori, Sunia, avranno i loro stand dai quali potranno fornire informazioni al pubblico della festa.”

“Avanti pop 2019 è dedicata principalmente al mondo giovanile- sottolinea Luca Comiti, segreteria della Camera del Lavoro- è subito evidente ad un primo sguardo dal programma: la festa degli studenti; il dibattito sul nuovo sfruttamento dei raiders e dei lavori di Amazon con testimonianze dirette di quelle realtà; la comunicazione nei social e le fake news con Orlowski e Ruotolo; lo slam poetry dei Mitilanti; il concerto di Piotta, gratuito come tutte le iniziative. E poi lo spazio Libera; quello per i bambini, gestito da insegnanti della CGIL e quello per lo sport Urbano, in collaborazione con Arci Uisp.”



Il programma





Giovedì 20 giugno



17:00 Presentazione del libro La Repubblica d’Europa. Oltre gli Stati Nazione, Collettivo Isagor, con Davide Mattiello, presidente della Fondazione Benvenuti in Italia



18:30 Riders, Amazon, il sindacato e le nuove frontiere dello sfruttamento con Cristian Sesena, Segretario nazionale Filcams Cgil, Fiorenzo Molinari, Filcams Piacenza, Stefano Malorgio, Segretario nazionale Filt Cgil, Andrea Gambacciani, Filt Firenze ed i lavoratori Amazon e riders



21:00 La generazione controcorrente- Festa degli studenti con Giulia Biazzo, Uds nazionale, Francesco Boscheri, Rete Studenti Medi nazionale, Biase D'Andrea, Uds Liguria, Pierpaolo Rtrovati, “il Caffè Corretto” e Ali Veliko, Uds La Spezia



a seguire Jinot e Scrittura della Luce live



Venerdì 21 giugno



ore 16:00 Presentazione mostra fotografica “Resistenza operaia a Berlino 1942-1945” Paolo Migone, Centro documentazione Logos, Ulderico Carra, Logos, Marzio Artiaco ANPI Muggiano, Luigi Pellegrino Spi Cgil.



17:30 Presentazione del libro: Contrattare l'innovazione digitale, di Alessio Gramolati e Gaetano Sateriale, Ediesse edizioni, con Chiara Mancini e Cinzia Maiolini



18:30 La bestia. Fake news e propaganda social nell'era dell'odio Con Alex Orlowski e Sandro Ruotolo.



21:00 Senti che muscoli Slam poetry! Work edition a cura di Mitilanti



Sabato 22 giugno



Ore 21:00 Piotta in concerto + guest Monica P, ingresso gratuito



Domenica 23 giugno



18.30 Presentazione del libro: Samia non torna a scuola di Sara Ficocelli, con Fabrizio Bartelloni, Mds editore, Catia Castellani, insegnante, Giada Zappelli, responsabile immigrazione Camera del Lavoro della Spezia. Sarà presente l'autrice.



19:30 Apericena sottoscrizione in sostegno di ONG MEDITERRANEA



19:45 Premiazione Contest LiberaMENTE



21:00 In rotta con Landini. Amerigo Lualdi intervista Maurizio Landini



22:30 Dj set finale



Stand gastronomici a cura di Piccolo Blu e Birrificio del Golfo, stand informativi, spazio bimbi, spazio sport Arci Uisp, libreria dalle 17:30 tutti i giorni della festa