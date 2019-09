Labulè, nuovo spazio in centro città

La Spezia - Asd Labulè ha inaugurato al 13 di Via Colombo alla Spezia un nuovo spazio con angolo workout, zona lettura, spazio bimbi e Wifi.



DI SEGUITO LE ATTIVITA’ PROPOSTE PER I BIMBI E GLI ADULTI



CORSI BIMBI/RAGAZZI



LABORATORI DIDATTICI (dai 2 ai 4 anni)

Mercoledi dalle 16,30 alle 17,30



PEDAGOGIA DELL’ESPRESSIONE (dai 2 ai 4 anni)

Venerdi dalle 16,30 ALLE 17,30



EDUCAZIONE ALLA DANZA

Lunedi e mercoledi 16,15-17,15 dai 4 ai 5 anni

17,15-18,15 dai 7 ai 9 anni

Martedi e giovedi 16,30-17,30 dai 5 ai 7 anni



NEOSWING (dai 10 anni)

Lunedi e mercoledi dalle 18,15 alle 19,15



DANZA CONTEMPORANEA (dai 10 ai 14 anni)

Venerdi dalle 17,30 alle 19,00



DANZE CARAIBICHE (dagli 8 anni)

Martedi e giovedi dalle 17,30 alle 18,30



TEATRO BIMBI

Lunedi 16,30 alle 18,00 (6/12 anni)



PROPEDEUTICA ALLO SPORT (dai 4 ai 5 anni)

Martedi e Giovedi dalle 16,30 alle 17,30



ARTI MARZIALI BIMBI (dai 6 ai 10 anni)

Martedi e Giovedi dalle 17,30 alle 18,30



PERCUSSIONI e gioco movimento CAPOEIRA (dai 5 anni)

Lunedi e Mercoledi dalle ore 18,00 alle 19,00



Servizi per le famiglie a partire da ottobre:

LUDOTECA ON SATHURDAY!

2 sabato al mese dalle 18,30 alle 21,30



FESTE DI COMPLEANNO, EVENTI e ANIMAZIONE PER BIMBI

presso il nostro spazio in via Colombo 152 – La Spezia



CORSI ADULTI



CAPOEIRA

Lunedi e Mercoledi dalle ore 19,30 alle 21,00



TEATRO ADULTI

Lunedi dalle 20,30 alle 22,30



FLAMENCO PRINCIPIANTI

martedi e giovedi dalle 20,30 alle 21,30



SWING

Venerdi dalle 19,00 alle 20,30



TEATRO DELLA RELAZIONE

Martedi dalle 20,30 alle 22,30



HATHA YOGA PRINCIPIANTI

Mercoledi dalle 19,30 alle 21,00



GINNASTICA DOLCE

Martedi e giovedi dalle 10 alle 11, dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16

Lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 11,30



PILATES MATWORK

Lunedi: 12,00-13,00 e 13,00-14,00 e 19,30-20,30

Martedi: 11-12 e 12-13

Mercoledi: 13,30-14,30

Venerdi: 11,00-12,00 e 12,00-13,00



GINNASTICA (AEROBICA TRADIZIONALE 80’s)

Martedi e giovedi dalle 13,00 alle 14,00



TAI CHI QUAN e CHI KUNG

Martedi dalle 18,30 alle 20,00



KALI FILIPPINO

Mercoledi dalle 21 alle 22,30



BET (Boxing Energy Training)

Giovedi dalle 18,30 alle 20,00



MUSICA VOCE E CANTO PER IL BENESSERE

Mercoledi dalle 11,00 alle 12,30

Venerdi dalle 20,30 alle 22,00



MEDITAZIONE (con sequenze di yoga e Qi Gong)

Lunedi e mercoledi dalle 10 alle 11

Sabato dalle 18,30 alle 19,30







ASD LABULE’ in via Colombo 152- La Spezia presso l’ASD LABULE’ -La prima prova è gratuita e obbligatoria la prenotazione. Per info: chiamare al 3463619001 oppure al 3286487614, scrivere a info.labule@gmail.com