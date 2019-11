La voglia di aiutare regna sul palco del Civico con il "Concerto solidale"

La Spezia - Applausi a scena aperta per i musicisti e per Don Luca nella serata dedicata all'Emporio della solidarietà. Grande ospite della serata Adolfo Margiotta che si è prestato al gioco trascindando don Luca con qualche battuta: "Visto? Ti sei preso un altro applauso a scena aperta".

Non solo risate ma tanta musica per sostenere l'emporio che aiuta 12mila persone e con l'ultima raccolta alimentare sono stati raccolti beni per ben 15 tonnellate.

Nel discorso di apertura Don Luca ha citato anche don Ciotti, che proprio ieri pomeriggio era alla Spezia per l'incontro di Libera.

"Conoscere, scegliere, schierarsi sono parole belle - ha detto Don Luca - che ci permettono di mettere a fuoco il senso di questa serata. Vuole essere un contatto cuore a cuore e con il nostro emporio che sta dando risposta a chi è in difficoltà. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari e operatori della Caritas. Questa sera scegliete di stare dalla parte dei poveri".

Il teatro è stato messo a disposizione dal Comune e i Vigili del Fuoco hanno messo il loro servizio a disposizione i propri servizi. Con un piccolo fuori programma Don Luca ha chiamato sul palco il sindaco Per Luigi Peracchini, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, il vice prefetto e la vice presidente della Fondazione Carispezia Cinzia Sani.

"Fare del bene fa bene - ha detto il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini - e farlo a questo modo è un esempio positivo per tutti, soprattutto per i giovani, ed è motivo di grande speranza perché ognuno di noi nella vita può affrontare dei momenti difficili".

"Ringrazio Don Luca e tutta la Caritas - ha detto il vescovo - che lavorano con tanta semplicità e gratuità. Anche le istituzioni hanno fatto la loro parte al fine di fare il bene della città. Poterci far carico di chi è in difficoltà è sinonimo di civiltà. Questa iniziativa salva il cuore del mondo".

"L'emporio della solidarietà è un progetto con la sua peculiarità - ha detto Sani da Carispezia -

che affronta le nuove povertà anche nel nostro territorio. E' stato fatto qualcosa davvero di speciale condividendo con tutta la comunità, a tutti i livelli". "Grazie per quello che fate - ha detto il vice prefetto - e per tutto quello che abbiamo condiviso in questi anni che sono stati costellati di momenti non sempre semplici".



Lo vero spettacolo poi sono stati i ragazzi di Gosp, la giovane orchestra spezzina, del conservatorio con il La Spezia Jazz Sextet e i ragazzi del laboratorio di musica rap "Ritmazione". A chiudere, il gran finale tutti insieme sul palco.