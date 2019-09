La vendemmia comincia più tardi, occhi puntati anche sui cinghiali

La Spezia - Settembre tempo di vendemmia, uno dei momenti più importanti nella vita agricola – ed economica – della nostra provincia nella quale il vino è uno dei prodotti di punta dalla qualità apprezzata sia a livello nazionale che internazionale.

Alle Cinque Terre si partirà lunedì prossimo in alcuni casi, mentre nella zona di Corniglia se ne riparlerà dopo il 15 settembre. Se i presupposti per la qualità del vino sono ottimi, con una minor quantità di uve ma di una qualità elevatissima, a creare qualche grattacapo ai produttori sono anche i cinghiali. Ed è proprio a Corniglia, ad esempio che i produttori, hanno deciso di dormire tra le vigne per limitare le incursioni.



Heydi Bonanini del Consorzio 5 Terre Sciacchetrà spiega: “Maggio ha dato un brusco stop alla fioritura delle uve e con tutta probabilità rispetto all’anno scorso ci sarà un calo del 20% nella produzione. Ma non lo cogliamo come un segnale negativo una situazione come quella dell’anno scorso può capitare una volta ogni vent’anni. Quest’anno sarà premiata in toto la qualità. E’ vero che maggio ha creato un ritardo ma possiamo dire che da un certo punto di vista si torna a raccogliere e vendemmiare nella stagione giusta”.

Per quanto riguarda invece i vigneti e la situazione del territorio c’è grande aspettativa per le prime attività con la nuova presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi. “Attendiamo con fiducia il suo arrivo – aggiunge Bonanini - e l’istituzione di un tavolo per accogliere quelli che sono i bisogni del settore”.



Mentre da Manarola arriva l’annuncio che si partirà con la raccolta e la vendemmia il 10 settembre e che nonostante il ritardo sulla fioritura sarà una buona stagione, a Corniglia si tengono gli occhi puntati sulle vigne nella speranza di tenere lontani i cinghiali, ghiotti quanto irruenti. A fare il punto è il produttore Guido Galletti che esordisce con una battuta: “Noi non dobbiamo stare attenti ai turisti ingolositi dall’uva ma ai cinghiali. Le nostre proprietà non passano tra le vigne ma tra il bosco e gli ulivi. Ben più gravoso è il problema dei cinghiali, siamo arrivati a dormire tra le vigne per tenerli lontani ci siamo ‘armati’ con le casse di bielle e i versi del lupo. Non è una situazione semplice. L’uva quest’anno, confermo è bellissima e cominceremo dalla parte bassa per le uve da Sciacchetrà, che deve mantenere una certa acidità, per poi salire, successivamente passeremo al doc e dopo la seconda metà di settembre nelle zone più alte. Ora dobbiamo misurare l’acidità e poi procedere. Quest’anno con la perdita di maggio ritardiamo mediamente di 20 giorni, l’uva è ottima”.



Parola ai produttori anche per quanto riguarda i Colli di Luni: “La stagione viticola è iniziata con qualche difficoltà – spiega Claudio Felisso di “Maneterra” - dovute alle basse temperature nel periodo della fioritura e successivamente a qualche isolato episodio di grandine. La regolarità delle precipitazioni nel periodo estivo è l'altro l'elemento caratterizzante dell'annata che ha permesso in seguito un ottimo sviluppo degli acini. Le piogge estive, le basse temperature primaverili e un'estate calda ma non torrida come negli ultimi anni, dovrebbero spostare l'inizio della vendemmia intorno alla metà di settembre (nelle nostre zone e per quello che riguarda il Vermentino). Più che di un ritardo della vendemmia parlerei piuttosto di una vendemmia non anticipata come invece lo sono state mediamente quelle degli ultimi anni”.



Per “Il Torchio” Gilda Musetti prosegue: “E' stata un'annata un po' particolare ma ormai ci siamo abituati, siamo leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso perché abbiamo avuto, specie per il rosso, qualche problema con le malattie fungifere che solitamente qui non ci sono. La maturazione del Vermentino è molto più omogenea rispetto ai primi giorni. Per quanto riguarda i tempi – aggiunge – facendo fermentazioni spontanee e non usando lieviti selezionati abbiamo già tolto qualcosa venerdì per preparare la nostra massa di lieviti almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendemmia. Queste annate particolari sono un po' una sfida, soprattutto per noi che facciamo vinificazioni naturali ma sono anche divertenti perché ogni anno ti spingono a fare qualcosa di più. Ai tempi di mio nonno (Giorgio Tendola, fondatore dell'azienda agricola) le vendemmie erano più costanti, oggi sono sempre un punto interrogativo ma questo è molto stimolante”.



“Dal 9 settembre dovremmo iniziare con una prima vendemmia delle uve più mature – spiega invece Fabio Lambruschi dell'azienda che porta il nome del padre Ottaviano – inizieremo dai vigneti meglio esposti in collina per poi scendere verso il basso. Le prime analisi dicono che le prospettive sono molto interessanti anche dal punto di vista qualitativo, non sarà un'annata precoce come le ultime. Peccato solo per il caldo di questi giorni”. “Io inizierò intorno al 15 settembre – afferma Roberto Petacchi per l'azienda agricola “Giacomelli” - anche in base alle analisi per il tipo di vino che faccio con una maturazione più spinta penso di partire intorno a quella data. A mio parare sarà un'annata bellissima, con poca uva ma di alta qualità”.



Infine Andrea Marcesini dell'azienda agricola “La Felce”: “Sarà una vendemmia nella norma che prenderà il via a metà settembre o poco prima. Le prospettive? Secondo me ci sarà un 20% in meno di uva a causa del maggio freddissimo, per questo le quantità non saranno uniformi ma varieranno a seconda della posizione dei vigneti. La qualità? Per ora è buona – conclude – ma la determineranno gli ultimi giorni”.





