La veglia per la vita che coinvolge tutte le chiese

La Spezia - Domenica 2 febbraio si tiene l’annuale “Giornata per la Vita”. La ricorrenza sarà celebrata in tutte le chiese, mentre venerdì sera ci sarà a Romito Magra la Veglia di preghiera a cura dell’ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia. Il tema proposto dai vescovi è “Aprite le porte alla vita”. La Veglia inizierà alle 20.45 con la presenza del vescovo Luigi Ernesto Palletti. Verrà ricordata la testimonianza della serva di Dio Maria Cristina Cella, spentasi a 26 anni per un tumore che non volle curare per salvare il bambino che aveva in grembo. Parleranno poi Maria Grazia Vatteroni, medico responsabile della “Missione” di Sarzana, comunità del consorzio Cometa, e un fisioterapista del “Don Gnocchi” della Spezia, due centri di eccellenza che tendono la mano alle persone più fragili. Collaborano il Centro di aiuto alla vita, il Forum delle associazioni familiari e l’associazione “Amici di Maria Cristina”.