La veglia di Pentecoste in diretta da Castellazzo

La Spezia - Ogni anno, in continuità con un rito liturgico antichissimo, si tiene alla Spezia, nella cattedrale di Cristo Re, la Veglia di Pentecoste, intesa come grande invocazione allo Spirito Santo. Quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dall’epidemia di Covid–19, anche questa celebrazione, fissata per sabato prossimo 30 maggio, sarà diversa rispetto al passato.

In primo luogo non si terrà in cattedrale, bensì nella chiesa santuario di Santa Maria del mare a Castellazzo, sui colli spezzini. Si tratta della chiesa annessa al monastero benedettino di clausura, uno dei due monasteri della diocesi. Ma soprattutto non potrà essere aperta al popolo, e non ci sarà la tradizionale professione di fede dei giovani e delle giovani che compiono diciott’anni. O, meglio, questa professione potrà essere pronunciata a distanza, da ciascuno di loro. Infatti, la celebrazione potrà essere seguita sia in diretta televisiva su Tele Liguria Sud sia in streaming sul sito della stessa Tele Liguria Sud e sui social della Pastorale giovanile. Porterà una testimonianza don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore e preside dell’Istituto superiore di scienze religiose “Fides et Ratio” dell’Aquila. Le monache benedettine saranno presenti, nel coro della chiesa. La Veglia inizierà alle 21 e sarà presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti.