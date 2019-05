La tradizionale cena dell'Agesci all'Oratorio del Canaletto

La Spezia - Ormai un appuntamento tradizionale, entrato nella storia del quartiere: menù per tutti i gusti, a prezzi contenuti. La bella stagione tarda ad arrivare, ma questo non fermerà la tradizionale festa di inizio estate al Canaletto. Torna infatti la storica cena del gruppo AGESCI La Spezia 3, che come ogni anno dà il via alla stagione delle sagre spezzine. Appuntamento fisso e sempre molto atteso per tutti gli abitanti del quartiere, la cena del gruppo scout vi dà appuntamento sabato 1 giugno a partire dalle 19.30 all’interno dell’Oratorio del Canaletto. Il menù si riconferma il punto forte, con varietà garantita e prezzi contenuti, rendendo questo evento un momento per tutta la famiglia. Lo Spezia 3 è da sempre un punto di riferimento per tutto il quartiere e per l’intera provincia, essendo uno tra i gruppi più numerosi considerati i ragazzi e soci adulti censiti. "Siamo un gruppo molto radicato nel quartiere, anche perché siamo presenti da oltre 40 anni. La 'Storica cena' per noi è un momento molto importante perché è un buon modo per farci conoscere, ma anche per far incontrare capi, ragazzi e genitori, che insieme collaborano per realizzare questa grande impresa in ogni dettaglio, dal menù, alla cucina. Questo è il messaggio più importante che vogliamo far passare: insieme si può arrivare lontano, collaborando e unendo gli sforzi. Inoltre quest'anno sarà possibile usufruire del servizio take away". "La cena - concludono gli organizzatori - è nata grazie all'entusiasmo dei genitori dei bambini del branco, che, insieme ai capi, avevano pensato ad una cena aperta al quartiere del Canaletto per finanziare l'attività scout dei bimbi, di anno in anno è diventata un vero e proprio evento. Nello stile scout è importante concludere sempre le imprese con una festa e per noi questa è da sempre un'ottima occasione per stare tutti insieme con gli amici che ci conoscono, ma anche per proporre lo scoutismo a chi ancora non lo conosce".