La storia degli ebrei in Italia dal 1555 al Dopoguerra

La Spezia - Domenica 16 febbraio alle 17, a cura del Gruppo Samuel, nel salone di TeleLiguriaSud il prof. Claudio Procaccia, docente, scrittore e direttore del Dipartimento per i Beni e le Attività Culturali della comunità ebraica di Roma, terrà un incontro a partire dai documenti conservati nell’archivio storico della comunità israelitica romana (Ascer) sulle vicende degli ebrei in Italia nel periodo che va dal 1555 agli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra.



L’Ascer, che fa capo al Dipartimento presieduto dal prof. Procaccia, è intitolato a Giancarlo Spizzichino, ingegnere e ricercatore storico da qualche anno scomparso, ed è uno fra i più importanti a livello europeo, suddiviso com’è in ben cinque sezioni: medievale, moderna, contemporanea, fotografica e musicale. Da non dimenticare inoltre come la presenza continuativa di ebrei a Roma sia, in assoluto, la più antica ad essere testimoniata per la diaspora, risalendo addirittura al secondo secolo avanti Cristo.



In periodi - come questi nostri - di rinascente antisemitismo, che ha origine nella disinformazione e si alimenta di antichi pregiudizi, avere alla Spezia l’opportunità di una panoramica così ampia e documentata su fatti, cause ed effetti, è senz’altro un’interessante occasione formativa da non perdere.