La spezzina Sabrina Diamanti inserita nell’elenco delle 100 eccellenze italiane

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha incontrato a Palazzo Civico Sabrina Diamanti, dottore forestale e presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali.



“E’ un grande orgoglio per tutta la nostra Città che la spezzina Sabrina Diamanti sia stata inserita nell’elenco delle 100 eccellenze italiane della casa editrice Riccardo Dell’Anna Editore – dichiara Peracchini –. E’ una grande soddisfazione che donne, con grande professionalità e impegno, riescano a portare in alto e in tutta Italia il nome della Spezia. La dottoressa Diamanti , occupandosi di agricoltura, ambiente e foreste, sta guidando la propria categoria a livello nazionale verso l’applicazione di pratiche ambientali sostenibili a garanzia di successo verso le sfide che siamo chiamati ad affrontare nel presente e nel prossimo futuro. L’amministrazione è da sempre attenta alle problematiche ambientali e si è fin dal primo giorno del suo mandato spesa a tutela del proprio territorio e del mare: che alla Spezia sia riconosciuta a livello nazionale un’eccellenza professionale come quella della dottoressa Diamanti è un orgoglio per tutta la nostra città.”