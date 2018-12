La solidarietà tra generazioni con l'arrivo della Luce di Betlemme

La Grande stella di Natale da domenica 16 risplenderà in Piazza Europa Comune della Spezia e Fondazione Villaggio Famiglia uniti nel segno della solidarietà tra le generazioni.

La Spezia - Una campagna di sensibilizzazione per i più giovani a rispettare gli anziani partendo dai mezzi pubblici cedendo loro il posto. La presentazione si è tenuta questa mattina in Comune alla Spezia e per l'occasione è stata annunciato anche l’evento “Grande Stella Solidarietà fra le Generazioni", che si terrà domenica 16 dicembre alle ore 18 in Piazza Europa con l’accessione, sull’arengario di Palazzo Civico, della Grande Stella di Natale. L’iniziativa vede uniti il Comune della Spezia e la Fondazione Villaggio Famiglia, i cui valori fondanti sono il volontariato e la solidarietà tra le generazioni e che,quest’anno, vede la collaborazione dell’Istituto Scolastico Einaudi – Chiodo e Atc.



sono intervenuti il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il Presidente della Fondazione Villaggio Famiglia Bruno Dal Molin, il di ATC Esercizio Gianfranco Bianchi, il professor Iacopo Chiuminatti dell’Istituto “Einaudi - Chiodo” e una gruppo di studenti dello stesso Istituto coinvolti nell’iniziativa.



Il tema che ormai per il secondo anno consecutivo accompagna l’iniziativa è il rispetto e la solidarietà tra le generazioni. In particolare quast’anno è stato sviluppato un progetto in collaborazione con l’Istituto Einaudi –Chiodo che prevede la realizzazione di una locandina e di un dépliant che saranno affissi sulle pensiline e distribuiti sugli autobus per sensibilizzare tutti i cittadini ad avere rispetto per il prossimo ed aiutare chi ha più bisogno: cedere il posto a persone più anziane o donne incinta, aiutare ad obliterare il biglietto chi non riesce e l’invito a seguire tutte quelle regole di educazioni che devono accompagnarci nel nostro vivere nel rispetto del prossimo. È stato scelto l’autobus proprio perché all’interno del mezzo pubblico è possibile incontrare una varietà di situazioni tutte insieme che difficilmente è possibile trovare in altri ambiti.







L’accessione della Grande stella sarà preceduta dall’arrivo della Luce della Pace di Betlemme che arriverà alla Spezia in treno. Alle 17 alla Stazione Centrale della Spezia una delegazione proveniente da Betlemme porterà una luce che sarà presa in consegna da un gruppo di scout e di studenti degli istituti superiori Einaudi Chiodo e delle scuole medie Piaget Manzoni e accompagnata fino alle porte del Comune. La luce di Betlemme accenderà quindi la grande Stella di Natale posta sull’arengario del Comune.



Alla cerimonia di accensione prenderanno parte tutte le Autorità Cittadine e il Vescovo Mons. Luigi Ernesto Palletti che impartirà la benedizione. A seguire l’Unione Corale Spezzina eseguirà canti della tradizione Natalizia.