La solidarietà di Zhuhai nei confronti della Spezia: in arrivo 20mila mascherine

La Spezia - Questa mattina il sindaco di Zhuhai ha scritto al sindaco della Spezia per esprimere, a nome della sua città e del popolo cinese, la solidarietà verso tutti gli italiani, e in particolare i cittadini spezzini, per l’emergenza coronavirus che tutto il mondo è chiamato a fronteggiare.



Testimoniando amicizia e sostegno verso La Spezia, nonostante Zhuhai sia ancora nella fase critica nella lotta contro la pandemia, ha deciso di inviare in riva al Golfo 20.000 mascherine per prevenire e controllare l’epidemia.



“Un gesto di estrema solidarietà da parte di Zhuhai, ancora in trincea per l’emergenza coronavirus – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. A nome di tutti i cittadini della Spezia ringrazio il sindaco Yao Yisheng del Governo popolare municipale di Zhuhai per il suo dono che ci permetterà di incrementare la dotazione di dispositivi di protezione. Un grande conforto che arriva a quasi diecimila chilometri dall’Italia a testimonianza di un’amicizia senza confini”.