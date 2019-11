La simulazione di un incidente per fare prevenzione. Nuova iniziativa della Croce rossa

La Spezia - Continuano le attività della Croce Rossa della Spezia volte a prevenire comportamenti e stili di vita a rischio, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione. Sabato 16 novembre, in occasione del week-end dedicato alla Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, i Giovani CRI danno appuntamento a ragazze e ragazzi spezzini in piazza del Bastione, dalle 16.00 alle 19.00, per una simulazione sui gravi rischi del consumo di alcol, dell’assunzione di stupefacenti o anche di una semplice distrazione quando si è alla guida.



I partecipanti indosseranno una benda e delle cuffie, ascolteranno una clip audio e saliranno a bordo di un’auto. Successivamente i Giovani della Croce Rossa riprodurranno dal vivo lo scenario di un grave incidente, in cui a uno dei passeggeri vengono praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare prima del trasporto urgente in ospedale con l’ambulanza. Al termine della simulazione spazio a una discussione collettiva insieme ai Giovani CRI, per riflettere sull’importanza di evitare determinati comportamenti a rischio quando si è alla guida.



L’attività, patrocinata dal Comune della Spezia, ha l’obiettivo di impressionare i ragazzi attraverso un’esperienza diretta, visto che i dati sugli incidenti stradali a livello nazionale parlano da soli: secondo l’ultimo rapporto Istat, nel 2017 “sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, con 3.378 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 246.750 feriti”. La Croce Rossa della Spezia è impegnata nell’educazione alla sicurezza stradale anche nelle scuole del territorio con lezioni interattive, oltre che nelle piazze: nel 2018 i Giovani CRI hanno coinvolto in totale oltre 800 ragazzi.