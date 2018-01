La settimana per l´unità dei cristiani

La Spezia - Le celebrazioni della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e di dialogo con il mondo ebraico – che si tiene ogni anno dal 17 al 25 gennaio – offrono quest’anno una interessante occasione di approfondimento dell’Antico Testamento. Per la giornata dedicata a conoscere sempre meglio il mondo ebraico, che apre questo importante periodo, viene proposto un testo del libro delle Lamentazioni che descrive il dolore di Israele di fronte alla distruzione del Tempio. Per aiutare a comprendere meglio con quale spirito ancora oggi il mondo ebraico utilizza questo libro per la sua liturgia, sarà oggi 14 gennaio alla Spezia il rabbino capo di Genova, Giuseppe Momigliano, che alle 17 partecipa ad un incontro pubblico, cui tutti sono invitati, nella sala multimediale di Tele Liguria Sud. Domenica prossima, poi, 21 gennaio alle 16, si terrà, nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta alla Spezia, la preghiera ecumenica con i rappresentanti delle diverse comunità cristiane presenti in città. Il tema di quest’anno – “Potente è la tua mano, Signore!” – trae spunto dal canto del popolo che si riconosce liberato dalle mani del faraone dopo il passaggio del Mar Rosso, nel libro dell’Esodo. Il gruppo ecumenico della regione dei Caraibi, che ha scelto tale brano, ha voluto sottolineare proprio la forza di liberazione che ha avuto la Parola di Dio. Anche se ricevuta in un contesto di schiavitù, la Parola meditata e assimilata ha innervato infatti principi di libertà e di uguaglianza per la vita dei fedeli, così da produrre poi una trasformazione di tutta la società. Per arricchire di riflessioni l’ascolto della Parola nella liturgia ecumenica, offriranno i loro interventi il pastore della Chiesa avventista Evelin Stuparu, il vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Palletti ed il prete della Chiesa ortodossa rumena padre Daniel Danut Codita. Questo ormai tradizionale appuntamento di preghiera condivisa in occasione della settimana è, in realtà, solo un segnale di quella condivisione di riflessione e di percorsi che alla Spezia da tempo viene vissuta durante l’anno grazie al gruppo di studio biblico ecumenico mensile ed alle varie occasioni di attività all’interno della consulta delle comunità delle religioni, che è operativa in città da dodici anni.