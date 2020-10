La settimana di Aidea

La Spezia - Alla vigilia dell’inizio della nuova fase di emergenza sanitaria Aidea La Spezia ripropone le proprie attività culturali per adulti, in presenza e on line, nella convinzione che questo settore non possa essere trascurato.

GIOVEDI’ 22 ottobre nella sala della Mediateca Regionale, in via Firenze 37,

inaugurazione dei corsi delle discipline umanistiche con i primi incontri del corso di Storia dell’Arte ore 15,30, e del corso di storia contemporanea ore 17,10.



STORIA DELL’ARTE: ore 15,30 “Spettacolo di suprema bellezza, culla della luce: la Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli”. Basilica, moschea, museo; e ora di nuovo moschea. Un viaggio attraverso le vicende travagliate ed affascinanti della “Ecclesia Magna”, com’era chiamata in antico, e dei suoi leggendari mosaici.

L’incontro è tenuto da Clara Vigorito, docente di Teologia e Arte all’ISSR Ligure.



STORIA CONTEMPORANEA: ore 17.10 Patrizia Fattori, docente di filosofia e storia.

La pandemia ai tempi della Globalizzazione” C’è stato un momento– intorno agli anni ’70 – in cui si considerò definitivamente esaurita la stagione delle malattie infettive. Ma l’idea di essersi liberati da quel flagello era destinata ben presto a sfumare, infatti già dagli anni ‘80 si registra l’emersione, e la ri-emersione, di una serie di malattie infettive, fenomeno correlato a molteplici ragioni, quasi sempre riferibili al contesto della globalizzazione. Fino all’attuale epidemia rispetto la quale i sistemi sanitari di tutto il mondo si sono fatti trovare impreparati.



Per le esigenze sanitarie legate al Covid, e per garantire il distanziamento, l’accesso in sala sarà consentito a non più di 40 persone, tutte con la mascherina; si consiglia quindi di prenotare chiamando Aidea ai numeri 329 7462081 - 018300835, o passando in sede (Via Persio 27), o scrivendo a info@aidealaspezia.org e attendendo conferma.



Nella settimana sono previsti altri appuntamenti presso la sede di via Persio 27: lunedì, mercoledì e giovedì corsi di inglese, francese, spagnolo. Mercoledì mattina informatica base. Per le lingue straniere inizieranno anche i corsi per principianti (russo, arabo, giapponese, spagnolo, inglese e francese). I corsi si attiveranno con almeno 5 iscritti. Il corso di cinese inizierà a novembre. Orari presso la sede Aidea. Per le esigenze sanitarie legate al Covid, e per garantire il distanziamento, è necessario prenotarsi per l’iscrizione; è sempre indispensabile la mascherina I soci già iscritti sono stati già informati di tutte le regole da seguire.

Contemporaneamente alcuni corsi si svolgeranno anche on line. Possibilità di lezioni individuali.

