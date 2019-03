La scuola in piazza, domani sit-in sotto la Prefettura

La Spezia - Presidio unitario mondo della scuola, domani sotto la Prefettura. Dalle 8 alle 11 si terrà una assemblea-presidio unitario indetti da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Rua, in Via Vittorio Veneto alla Spezia davanti alla sede della Prefettura. Una iniziativa in occasione della giornata nazionale di mobilitazione del personale della scuola del 12 marzo prossimo per un consistente piano di assunzioni dei docenti per coprire gli oltre 150.000 posti liberi che ci saranno dal 1° settembre 2019, una fase transitoria in cui stabilizzare il lavoro dei docenti già abilitati o con tre anni di servizio (180x3), misure che risolvano in modo chiaro e definitivo i problemi generati dalla vertenza dei diplomati magistrali, la stabilizzazione nell’organico di diritto dei 56.000 posti autorizzati tra organico di fatto e deroghe su sostegno su cui la scuola deve poter contare con continuità.