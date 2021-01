La scuola di Pitelli si presenta, tra escursioni, laboratori e teatro

La Spezia - Venerdì 15 gennaio alle 17.00 la scuola elementare di Pitelli si presenta attraverso un incontro online nel corso del quale sarà illustrata l'offerta formativa per l'anno 2021/2022. "Una scuola di periferia, una piccola realtà, una scuola di 'prossimità' - la testimonianza della Pro Loco pitellese -, ma appunto per questo motivo, soprattutto in questo periodo di pandemia Covid, diventa una scuola di 'opportunità' non solo per decongestionare le scuole del centro cittadino, ma in quanto poggia su una visione culturale in cui il territorio diviene partner educativo e favorisce una relazione in grado di generare un sistema formativo allargato". Questi, fanno sapere dalla scuola, alcuni degli elementi 'collaterali' garantiti: doposcuola, laboratori creativi, escursioni, educazione civica, laboratorio teatrale. "Queste attività didattiche collaterali - concludono dalla Pro Loco - portano il tempo scuola da due rientri settimanali alla copertura di cinque giorni la settimana come un tempo pieno. L’amministrazione comunale, inoltre, garantisce il trasporto scolastico e la mensa per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. Sabato tutti a casa".



Qua il link per partecipare alla presentazione: https://www.isa7.edu.it/2020/12/02/presentazione-dellofferta-formativa-a-s-2021-2022/