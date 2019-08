La scomparsa di Attilio Ferrero, il ricordo di Egidio Banti

La Spezia - La solidarietà, per non restare astratta, deve camminare con le gambe degli uomini. Alla Spezia ha camminato a lungo sulle gambe di Attilio Ferrero. Ed ora che Attilio ci ha lasciati a 79 anni non sarà facile colmare quel vuoto. Perché il suo rapporto con la solidarietà era del tutto originale, e per questo prezioso. La sua infatti non era pur apprezzabile generosità individuale, o di gruppo. Era invece, per così dire, una scommessa, tanto più difficile nell’Italia della burocrazia, del malaffare, delle furbizie e degli egoismi. Solo che lui quella scommessa la sapeva vincere e tante volte (purtroppo non sempre) l’ha vinta, grazie alla sua intelligenza ed alle sue capacità. Perché Attilio Ferrero era un servitore dello stato, un funzionario pubblico che aveva letto la Costituzione e che quindi sapeva di dover svolgere il suo lavoro “con disciplina ed onore”. Per lui, cattolico fervente e insieme impregnato di quella cultura “laica” che ha saputo spesso esprimere con dignità le ragioni di tutti, quelle parole si univano con solidarietà. Si è costruito lì, nel silenzio di un proscenio mai ricercato, il lavoro, nella professione prima, nel volontariato dopo, che ne ha fatto, e vien quasi timore a dirlo, uno degli eroi eponimi di Spezia. Ha operato nella sanità, da amministratore dell’Asl come da dirigente della Lega contro i tumori, e poi per gli ospedali, quello di Sarzana, che proprio lui seppe terminare, a quello del Felettino, rimasto per ora l’incompiuta che lo addolorava non poco. E poi per le famiglie con figli malati (”Oltre l’orizzonte”), per il “tavolo della povertà”, che aveva in lui il difensore instancabile contro tutte le burocrazie, per una cultura degna di questo nome. La morte improvvisa della moglie Mirella, cinque anni fa, lo aveva prostrato, l’affetto del figlio, della nuora e degli adorati nipoti lo aveva rincuorato e spinto a proseguire, sin quasi all’ultimo. Ora dovremo tutti fare tesoro di quanto ci ha insegnato.