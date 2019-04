La scalinata di Schiara ritorna all'antico splendore

Parco nazionale delle Cinque Terre e Comune della Spezia hanno finanziato l'importo dei lavori, che hanno richiesto personale specializzato in tecniche alpinistiche.

La Spezia - Sono terminati i lavori che hanno riportato a scalinata storica di Schiara agli antichi splendori. Ad annunciarlo il aindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi.

“Conclusi i lavori della storica Scalinata di Schiara - dichiara Peracchini - gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza erano molto complessi ma in tempi celeri siamo riusciti a ricostruire il tratto finale della scalinata che porta il mare a Schiara. Grazie all’assessore dei Lavori pubblici Luca Piaggi e al Parco delle Cinque Terre che, insieme al Comune della Spezia, ha cofinanziato i lavori”.

“Lavori particolarmente complessi data la particolarità del sito caratterizzato dalla presenza di fenomeni franosi ed acclività estreme che hanno richiesto personale specializzato in tecniche alpinistiche”. Ha spiegato l’assessore Piaggi.



Gli interventi hanno riguardato il tratto finale che arriva al mare e fanno parte dell'ultimo lotto di interventi già eseguiti e ricadenti nel quadro complessivo delle azioni di presidio e manutenzione del territorio messe in campo dal Comune della Spezia e dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L'importo dell'appalto comprensivo di lavori ed oneri ammontava ad 85.000 euro che sono stati cofinanziati per 50.000 dal Parco e 35.000 dal Comune.



La progettazione e la direzione lavori sono state affidate alla EPTA_Consult della Spezia ed i lavori eseguiti dalla Ditta COSNER di Trento.