La ricerca delle bellezza. L'avventura dell'Ucai è online

La Spezia - Prosegue, sul sito www.ucailaspezia.com, “La ricerca della bellezza”, quinta mostra online organizzata dall’Unione cattolica artisti italiani della Spezia per sopperire all’impossibilità di allestire, in questi mesi di persistente pandemia, vere e proprie rassegne espositive “in presenza”. In questa mostra, come ha scritto Gabriella Mignani, “gli artisti sono stati liberi di interpretare e di proporre ciò che sentono più confacente alla propria ricerca della bellezza». La mostra, nel contempo, prosegue nella sua presentazione la vice presidente, «vuole essere un invito a non smettere mai di cercare la bellezza dentro e fuori di noi». Punto di riferimento resta, per molti autori, quella vocazione alla bellezza, “cifra del mistero e richiamo al trascendente”, già invocata da san Giovanni Paolo II nella “Lettera agli artisti” del 1999, laddove il pontefice li richiamava ad essere consapevoli che "la bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia tale da destare in esse lo stupore !". Con dipinti, acquerelli e sculture hanno aderito alla mostra Gloria Augello, Guido Barbagli, Alberto Barli, Umberto Bettati, Pino Busanelli, Alfredo Coquio, Angiolo Delsanto, Umberta Forti, Maria Gisella Fragapane, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Nina Meloni, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Cettina Nardiello, Rosa Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Santarelli, Maria Rosa Taliercio e Maria Filomena Vortice. L’occasione, che inaugura di fatto il nuovo anno sociale, ha motivato anche il ricordo dei soci Carlo Alberto Longaretti (1938–2020) e Giovanni Santernetti (1942–2020), scomparsi di recente.