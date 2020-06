La replica dell'assessore Piaggi: "Presto il cancello verrà ripristinato, area giochi sarà manutenuta"

La Spezia - "I lavori di manutenzione al cancello del parco della Pieve hanno subìto rallentamenti a causa della chiusura delle attività durante il lockdown, ma sono attualmente in corso e il prima possibile il cancello verrà ripristinato". In merito all’articolo “Degrado alla Pieve e il cancello del parco è rotto” (leggi qui e il punto di vista del gestore del parco qui) l’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi chiarisce l'impegno dell'amministrazione nel quartiere levantino: "Ci stiamo allo stesso tempo occupando, per quanto di nostra competenza, dello sfalcio dell'erba nel quartiere. Ad oggi nella zona abbiamo svolto i seguenti interventi: la scalinata che dal cimitero della Pieve porta a San Venerio, la scalinata che dalle nuove costruzioni porta alla scuola di San Venerio, le aree verdi antistanti il parco - chiarisce - e due tagli nel cimitero. Dello sfalcio di tutte le strade del quartiere si sta occupando Iren. Abbiamo in programma di effettuare il taglio dell'erba in alcuni tratti vicino ai palazzi ex Arte". E ancora: "Per quanto riguarda la situazione del parco dei bimbi, a fronte delle risorse disponibili, effettueremo anche la manutenzione straordinaria dei giochi, sollecitando il gestore affinché le condizioni generali dell'area vengano migliorate, mentre della presenza della piscina, che verrà rimossa, si sta occupando l'assessorato competente" - conclude l'assessore.