La raccolta 'porta a porta' si ferma per Santo Stefano e il primo dell'anno

Acam Ambiente invita a non esporre i mastelli.

La Spezia - Acam Ambiente ricorda a tutti gli utenti dei comuni serviti che nelle prossime festività di S. Stefano e del 1° Gennaio non saranno effettuati i servizi di raccolta porta a porta, come riportato nei calendari consegnati. Acam invita pertanto gli utenti a non esporre i mastelli e i sacchi dei rifiuti la sera di venerdì 25 dicembre e di giovedì 31 dicembre e ad osservare i giorni e gli orari di conferimento indicati nei calendari della raccolta domiciliare.

Acam informa inoltre che nelle giornate di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre gli Sportelli Ambientali di tutti i territori saranno aperti con orario ridotto fino alle 13.30.