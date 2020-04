La raccolta di Forever Living va in materiale per l'Asl 5

La Spezia - Una delle tante iniziative attivate in questo momento terribile caratterizzato dall’emergenza da coronavirus ha portato alla raccolta di oltre 5 mila euro da donare all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. I fondi raccolti sulla piattaforma Gofudme, raccolta fondi organizzata grazie al lavoro svolto dal gruppo Forever Living della Liguria capitanato da Laura Grillo e Virna Vitelli, serviranno per sostenere il personale in servizio presso la struttura spezzina, impegnato a curare la popolazione in questa battaglia contro il coronavirus.

Con i soldi raccolti, che sono stati accreditati al Club "Soroptimist International d'Italia" della Spezia, si provvederà all’acquisto di mascherine, tutte protettive, disinfettanti, strumentazione ed attrezzature utili per seguire al meglio i pazienti contagiati, ma anche per contenere il contagio del personale che lavora presso i reparti di terapia intensiva e infettiva dell’Ospedale della Spezia. “Consentitemi, con le parole di cui sono capace – ha dichiarato Laura Grillo, manager di Forever Living - di congratularmi con ogni singola persona che ha contribuito fattivamente a questa straordinaria raccolta fondi denominata 'Progetto Insieme', contraddistintasi fin da subito per il coraggio umano e la lealtà d’animo con cui ognuno ha inteso fare la propria parte”.