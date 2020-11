La pulizia straordinaria tocca a San Venerio e Carozzo

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’Assessorato al Ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’Amministrazione Peracchini nelle Linee Programmatiche di mandato. Sabato 7 novembre l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere di SAN VENERIO - CAROZZO.



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 7: via Veneto lato mare da piazza Europa a via Dalmazia; viale Italia dal numero civico 3 al numero civico 37 (lato monte)



Lunedì 9: corso Nazionale da via Carducci a viale San Bartolomeo; Comune;



Martedì 10: via Cadorna dal numero civico 2 al numero civico 28; viale Italia dal numero civico 395 al numero civico 483 (lato monte); Galleria Goito



Mercoledì 11: via Bologna dal numero civico 60 al numero civico 68; via Bologna (comprensorio Antei); piazzale del Marinaio; via Lunigiana dal numero civico 156 al numero civico 172



Giovedì 12: via Veneto lato monte da piazza Europa a via Redipuglia; piazza Beverini (ambo i lati)



Venerdì 13: via Persio dal numero civico 1 al numero civico 21; via Parma (comprensorio Sunia)





Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 7 novembre: viale Della Pieve c/o campo sportivo (ore 7.30 – 12)



Domenica 9 novembre: via Capraia angolo via Elba c/o circolo Arci (ore 7.30 – 12)



Inoltre, è attivo lo spazzamento meccanizzato e combinato che dal 9 al 13 novembre 2020 interesserà le seguenti vie: via Sarzana, viale Italia lato mare, via Pozzuolo Favaro, via Ticino, via Toce, via Antoniana, via Degli Stagnoni, via Montepertico, via Vailunga, viale Fieschi, Salita del Castelvecchio, via Del Molo, via della Lobbia, via Della Pieve, via Gavatro, via Privata Da Passano, via Delle Casermette, via Privata Oto e via Valdilocchi.