La proposta di Bianchi: "Annulliamo le fiere pubbliche per evitare i contagi"

La Spezia - Annullare le fiere pubbliche previste per marzo e aprile. Una finestra temporale che coinvolgerebbe anche la Fiera di San Giuseppe, prevista alla Spezia dal 19 al 22 marzo. Ad avanzare la proposta è il presidente di Confcommercio Gianfranco Bianchi dalla sua pagina social. L'attenzione sul coronavirus è altissima e gli utenti non nascono la loro preoccupazione. Per Bianchi servono azioni incisive e tempestive, dunque nel suo post sottolinea: "Ho ascoltato le comunicazioni del Presidente Toti sulla situazione del contagio. Perfetto e tempestivo come sempre oltre che concreto. Mi permetto di sollevare il problema delle fiere pubbliche programmate sino a marzo e aprile .senza essere disfattisti ma concreti ritengo che la situazione di crisi si protrarrà non solo per i prossimi giorni ma almeno per tempi medi. Per evitare di dover prendere decisioni dell’ultima ora , sarebbe opportuno prevederne l’annullamento sin d’ora".

"La tempestività - prosegue - serve a prevenire e a porre a conoscenza della cosa sia tutte le bancarelle che puntualmente arrivano da fuori provincia che i visitatori anch’essi provenienti da gran parte del paese. Ovviamente auspico che la situazione possa essere posta sotto controllo nel minor tempo possibile".