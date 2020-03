La proposta: "Un mercato rionale per rivitalizzare il Termo"

La Spezia - Un mercato rionale al Termo? Perché no. La proposta arriva dall'opposizione consiliare di Arcola, precisamente dal gruppo Cambiamo, che ha presentato una mozione finalizzata proprio alla creazione di un mercato rionale al Termo. "La frazione del Termo confina con i comuni di Vezzano Ligure e La Spezia ed è crocevia importante per il tessuto cittadino", scrivono i consiglieri totiani Massi, Pavero e Righi, evidenziando la "necessità di rivitalizzare la frazione utilizzando al meglio gli spazi disponibili" e che " i mercati settimanali sono luogo di incontro, di socializzazione e vitalità nonché strumenti importanti per rendere più vivibili i quartieri". La mozione intende impegnare l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Monica Paganini, a "prendere e/o avviare contatti con le associazioni di categoria e gli operatori per valutare la possibilità/creare le condizioni di istituire il mercato rionale nella frazione del Termo". Il documento avrebbe dovuto essere affrontato nel corso del consiglio comunale di ieri sera, ma si è preferito rinviarla alla prossima seduta per discutere della proposta con più calma, visto che ieri sera se ne sarebbe dibattuto dopo le oltre quattro ore di trattazione che hanno richiesto le pratiche ai punti precedenti dell'ordine del giorno. Meglio, quindi, parlarne con più calma.