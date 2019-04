La prima tappa spezzina di Oasis of the Seas è salva

La nave, danneggiata in bacino alle Bahamas dalla caduta di una gru, trasferita a Cadice per riparazioni. Il 5 maggio salperà regolarmente da Barcellona e arriverà nel golfo tre giorni dopo.

La Spezia - Riprenderà la piena attività a partire dal prossimo 5 maggio da Barcellona, giusto in tempo per l'inizio della stagione nel Mediterraneo Occidentale. L'incidente occorso alla Oasis of the Seas, gioiello di Royal Caribbean, non muta i piani per quel che riguardare la sua presenza stagionale nel porto della Spezia. La compagnia, una delle tre che costruirà la nuova stazione crocieristica su Calata Paita insieme a MSC Cruises e Costa Crociere, è stata costretta a cancellare le prossime tre settimane di viaggio a seguito della caduta di una gru sulle strutture della Oasis. L'incidente è avvenuto a Freeport, nelle Bahamas, dove si stava provvedendo a una serie di interventi di routine.



Il pesante manufatto a urtato uno dei ponti superiori della nave, danneggiando alcune suite e il Teatro Aqua, uno dei tanti della città galleggiante entrate in servizio dieci anni fa. L'unità completerà le riparazioni a Cadice, in Spagna, mentre i clienti saranno rimborsati al cento per cento, ha fatto sapere la compagnia. "Siamo contenti che non ci siano stati feriti gravi, la sicurezza dei lavoratori e dell'equipaggio è la prima preoccupazione". La Oasis of the Seas sarà dunque alla Spezia regolarmente l'8 maggio come da programma.