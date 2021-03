La preghiera della sera su Instagram

La Spezia - Scriveva san Giovanni Paolo II nella sua enciclica “Redemptoris Missio”, dedicata al tema della nuova evangelizzazione: “I mezzi di comunicazione sociale hanno raggiunto una tale importanza da essere per molti il principale strumento informativo e formativo, di guida e di ispirazione per i comportamenti individuali, familiari, sociali. Le nuove generazioni soprattutto crescono in modo condizionato da essi. Forse è stato un po’ trascurato”. Da allora sono passati trent’anni, e il ruolo dei mezzi di comunicazione, in particolare tra i giovani, ha fatto ulteriori passi da gigante. Basti pensare che, nel 1990, quando l’enciclica venne pubblicata, non esistevano né internet né tanto meno i cosiddetti canali “social”, come Facebook, Instagram ed altri. Eppure, scriveva ancora Papa Wojtyla, “l’impegno nei mass media non ha solo lo scopo di moltiplicare l’annunzio: si tratta di un fatto più profondo, perché l’evangelizzazione stessa della cultura moderna dipende in gran parte dal loro influsso. Non basta, quindi, usarli per diffondere il messaggio cristiano e il Magistero della chiesa, ma occorre integrare il messaggio stesso in questa «nuova cultura» creata dalla comunicazione moderna”. Non si può non ripensare all’intuizione profetica del Papa polacco di fronte ad una nuova, originale iniziativa avviata alla Spezia in occasione del presente periodo di Quaresima dai responsabili della Pastorale giovanile della diocesi. Ogni mercoledì di Quaresima, i giovani e le giovani sono invitate, alle 21.15, ad unirsi in preghiera per la recita di Compieta (in pratica, la preghiera della sera dell’ufficio divino) in “diretta Instagram”. Tra i nuovi mezzi di comunicazione sociale, Instagram è uno dei più recenti ma, per i suoi caratteri di semplicità e di velocità, è divenuto tra i più graditi al mondo giovanile. Ecco, dunque, che, in questo modo, il “messaggio stesso” del cristianesimo, con la sua preghiera della sera, si “integra” nei nuovi mezzi. Don Luca Palei, responsabile della Pastorale giovanile e quindi anche di questa nuova iniziativa, ne sottolinea alcuni aspetti. In primo luogo, la pronta ed attenta disponibilità del vescovo Luigi Ernesto Palletti. Il vescovo, abituato del resto sin dal suo arrivo in diocesi a calarsi tra i giovani, ha infatti accettato subito la proposta di essere proprio lui a guidare la preghiera del mercoledì, come ha fatto nelle prime due settimane del periodo quaresimale. In secondo luogo, don Palei mette in risalto la consistente adesione che, appunto nelle prime due settimane, ha sfiorato le duecento “presenze”: come a dire ben di più di quelle che, verosimilmente, ci sarebbero state se l’incontro di preghiera si fosse svolto “in presenza”, alla stessa ora, in una qualche chiesa del territorio. Non solo: la tecnologia digitale, che consente di “monitorare” la provenienza dei contatti, ha messo in luce come persino dall’Uruguay, ovvero dall’altro capo dell’Oceano, ci siano stati giovani credenti unitisi a loro amici spezzini per la recita di Compieta. Infine, con il sorriso sulle labbra, don Luca mette in luce un ulteriore aspetto: mercoledì scorso, dandone per tempo l’avviso sempre su Instagram, il collegamento è stato differito di un quarto d’ora, dalle 21.15 alle 21.30, per potersi svolgere durante l’intervallo del derby ligure tra Genoa e Samp. In questo modo le ragazze e i ragazzi appassionati di calcio hanno potuto mettere a frutto, anche e in particolare sotto l’aspetto spirituale, il periodo di sosta e di riflessione tra i due tempi della serata calcistica. Come tutte le dirette “social”, anche questa, oltretutto, può essere vista o rivista anche in un secondo tempo, marcando in qualche modo la presenza della preghiera nella vita di tutti i giorni. Per la preghiera della sera, che in genere non viene fatta comunitariamente, si tratta proprio di una novità, all’insegna dell’insegnamento di tutti i sommi pontefici degli ultimi decenni. Il prossimo appuntamento, ora, è per mercoledì alle 21.15, rigorosamente sull’indirizzo Instagram pastoralegiovanilesp e l’hastag #quaresima2021.