La porta della città sotto i ferri per dieci giorni

Il Comune dà il via alle operazioi di asfaltatura di Via Carducci: i rumori obbligano a cantierare di giorno per evitare notti insonni ai residenti. Sulla carreggiata in direzione capoluogo inizio lavori dopo le 9

La Spezia - Dal 10 al 19 luglio, maltempo permettendo, sono programmati gli attesi di interventi di fresatura ed asfaltatura lungo tratti di carreggiata stradale di Via Carducci. Gli interventi saranno realizzati in orario diurno poiché i tratti interessati risultano in prossimità di edifici residenziali e per il loro svolgimento è prevista una rumorosità non compatibile con esecuzione notturna. L’amministrazione si scusa per gli inevitabili disagi ma la necessità di eseguire i lavori è determinata dal degrado della pavimentazione stradale che durante i periodi piovosi potrebbe aggravarsi creando pericoli alla circolazione. Inoltre l’esecuzione durante il periodo estivo risulta opportuna vista la chiusura delle scuole e l’assenza del conseguente traffico.



Le lavorazioni saranno eseguite una corsia alla volta garantendo il transito in ambo i sensi di marcia lungo le corsie rimanenti. Gli interventi saranno di massima organizzati dal 10 al 15 luglio sulla carreggiata lato mare (da La Spezia verso Autostrada) e successivamente nella carreggiata opposta – tale programmazione potrà subire modifiche in funzione dell’andamento dei lavori. Sulla carreggiata lato monte (in entrata dala bretella autostradale verso il capoluogo), le lavorazioni saranno eseguite a partire dalle 9 per limitare la formazione di code. Durante l’esecuzione dei lavori in tale carreggiata si consiglia di usufruire dell’uscita “porto” .