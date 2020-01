La pasticceria artigianale di Iginio Massari in vendita su Destination Gusto

La Spezia - La pasticceria artigianale Iginio Massari arriva su Destination Gusto.



Il maestro dei maestri pasticceri apre ancora le porte alla vendita digitale per far gustare le sue prelibatezze in tutta Italia e non solo. Infatti, Iginio Massari, per la vendita online di alcune delle sue prelibate specialità, ha scelto il portale Destination Gusto, punto di riferimento per coloro che amano le tradizioni, i saponi e i profumi del mangiare bene e del buon vivere tutto italiano. Si unisce così ai 300 produttori, e oltre 3000 prodotti, presenti già sul Portale Destination Gusto, un viaggio alla scoperta della filiera enogastronomica italiana che mette in mostra la propria capacità del rinnovarsi, rispettando però la tradizione.



Iginio Massari, la storia del maestro dei maestri pasticceri

Il noto pasticcere Iginio Massari, classe 1942, è originario di Brescia. Dal 1964 a oggi ha vinto circa 300 concorsi, riconoscimenti, premi internazionali e nazionali. Nel maggio del 2019, nel corso della sesta edizione del World Pastry Stars, ha vinto il premio come miglior pasticcere del mondo. Secondo la giuria di esperti di alta pasticceria ha meritato questo importantissimo riconoscimento perché: "ha perseguito tenacemente negli anni la strada della qualità assoluta, del prodotto così come del lavoro in laboratorio; senza deroghe e senza eccezioni. Ha saputo valorizzare e comunicare la figura dell’artigiano pasticcere, nel proprio Paese e nel resto del mondo, affermando la ricchezza di un mestiere faticoso e gratificante, impegnativo e stimolante, tanto da diventare nel tempo il faro di migliaia di giovani che a lui oggi guardano come ad un maestro indiscusso, un artista del dolce ma anche un uomo capace e un imprenditore sapiente."

I suoi progetti per il futuro e la lunga carriera alle spalle lo rendono uno dei più importanti condottieri dell'affermazione dell'eccellenza pasticcera italiana nel mondo.



I dolci di Iginio Massari su Destination Gusto

I dolci di Iginio Massari messi in vendita su Destination Gusto sono alcuni tra i più caratteristici del noto pasticcere.

Fra tutti la la Bussolà, riconosciuto come il dolce tradizionale di Brescia. Detto anche bossolà, questo dolce viene preparato dal maestro in cinque diverse fasi di lavorazione e necessita di ben 7 ore di lievitazione. Il risultato finale è una ciambella dalla consistenza di una "nuvola".

Tra gli altri prodotti dello Chef, su Destination Gusto si trovano le gelatine di frutta, apoteosi del gusto, fatti con frutti di ogni stagione e fiori profumati. Infine, i Biscotti Danesi, superbi biscotti friabili arricchiti con gocce di cioccolato nell'impasto.



Con l’acquisto dei prodotti Iginio Massari su Destination Gusto si dà il proprio contributo al progetto di La zebra Onlus, sostenuto dallo Chef, che prevede la donazione di un ecografo portatile per i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell'Ospedale Civile di Brescia.