La messa a "distanza" piace. Alcune parrocchie mantengono anche le celebrazioni in streaming

La Spezia - Le messe con il popolo sono riprese da due settimane ma in diverse parrocchie della diocesi, come del resto suggerito dal punto 5.3 del protocollo di intesa nazionale, continuano anche le trasmissioni via streaming (in prevalenza su Facebook) dei riti sacri, talora anche nei giorni feriali. Si tratta di un servizio “aggiuntivo”, per anziani, malati o per chi non trova posto in chiesa a seguito delle norme sugli accessi ridotti, ma il gradimento sembra comunque notevole. A Fossitermi il parroco, don Fabrizio Ferrari, ha realizzato un sondaggio: il 93 per cento si è detto favorevole alla Messa in streaming. Tra le parrocchie che, in modi diversi, utilizzano il sistema ci sono, oltre a San Francesco in Fossitermi, anche san Bernardo alla Chiappa, San Giovanni Battista a Migliarina, San Francesco a Sarzana (You tube).