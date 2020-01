La mediazione interculturale nei servizi: quale evoluzione?

La Spezia - Com’è cambiata la migrazione sul nostro territorio? Come si sono evoluti i servizi di mediazione interculturale? Quanto e come viene riconosciuta la figura del mediatore? Saranno queste le domande al centro dell’incontro di riflessione che si terrà lunedì 3 febbraio alle 14.30 nella Sala di Tele Liguria Sud (Piazzale Papa Giovanni XXIII - La Spezia).

L’incontro, promosso dal Comune della Spezia, quale capofila della Conferenza dei Sindaci ASL 5, si colloca all’interno delle attività di comunicazione e divulgazione alla cittadinanza dell’Osservatorio del Cambiamento Sociale del Comune della Spezia ed è finalizzato alla presentazione di una ricerca di intervento finanziata dal Fondo europeo FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020) e condotta dalla Cooperativa Mondo Aperto in collaborazione con operatori di molte aree professionali quali area socio-assistenziale, area sanitaria, area penale, sistema scolastico, area protezione internazionale ed accoglienza e area Pubblica Sicurezza.



Dopo i saluti dell' Assessore alle politiche sociali Giulia Giorgi e la presentazione dei risultati della ricerca a cura della Cooperativa Mondo Aperto, interverrà prof.ssa Annamaria Fantauzzi, docente di Antropologia Medica e Culturale presso Università di Torino, che fornirà una prospettiva nazionale e internazionale sul tema. La giornata si concluderà con la proiezione di una video-testimonianza di un gruppo di ragazzi di Seconda Generazione del territorio, beneficiari del progetto "Dalle Seconde alle Nuove Generazioni: nascita di un futuro condiviso" (progetto della Cooperativa Mondo Aperto sostenuto da Fondazione Carispezia - bando "Integrazione e inclusione").



Una società in trasformazione richiede che i servizi si interroghino costantemente sul tessuto sociale del proprio territorio, individuandone i mutamenti, i bisogni e programmando sempre nuovi ed efficaci interventi. Questo evento sarà dunque un momento di coinvolgimento della cittadinanza e di confronto tra operatori del settore per riflettere sullo stato dei servizi, per condividere pensieri e mettere in rete le conoscenze per poter progettare al meglio il futuro della nostro territorio.