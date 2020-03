La gestione del coronavirus... per gli ultimi

La Spezia - Mascherine negli uffici, uscite limitate, misurazione della temperatura in entrata e in uscita dalle strutture, attività di sportello solo su appuntamento e negli empori della solidarietà si entra massimo in 5. E se la febbre dovesse comparire all'interno della struttura è presente una stanza per l'ormai nota quarantena. Queste sono solo alcune delle misure che ha adottato la Caritas della Spezia che fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria del coronavirus si è attrezzata per affrontarlo.

Tutte le strutture si sono adeguate alle normative a partire dai servizi mensa. Sia alla Spezia che a Sarzana possono entrare due persone per volta ed è implementato il servizio da asporto.

All'interno dei Cas, dove sono ospitati i migranti, sono vietate le visite dall'esterno e gli ospiti delle strutture vengono sottoposti alla misurazione della temperatura sia in entrata che in uscita. E la prima accortezza è quella di disinfettare le mani e sono stati posizionati di dispenser con il gel disinfettante.

Gli educatori spiegano agli ospiti il perché di tutta questa attenzione e i ragazzi seguono alla lettera tutte le regole, uscendo il meno possibile. Intanto nei luoghi dove avvengono le attività di sportello si entra solo su appuntamento e si procede alle installazioni delle barriere di plexiglass per mantenere la distanza di sicurezza, sempre come impone il decreto.

Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana commenta questo particolare momento: "Caritas come sempre in prima linea, in modo nuovo o se vogliamo alternativo...#iorestoincasa,un cambiamento di mentalità che ci fa essere concreti, davvero nella fantasia della carità! “C’è un tempo per ogni cosa sotto il cielo” dice la Bibbia,lo prendiamo alla lettera: ora è il tempo di essere prudenti, ma anche di essere ancora più vicini...in modo nuovo''.



