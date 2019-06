La generosità spezzina per i bambini dell'Uganda

La Spezia - Prosegue l'impegno della scrittrice e insegnante spezzina Susanna Varese a favore dei bambini dell'Uganda. La Varese, che devolve la sua percentuale d'autore in beneficenza, attualmente è impegnata in un progetto per la Buseregenyu Neutral Primary School di Mubende alla quale, grazie a un'iniziativa benefica dei mesi scorsi, è stato possibile donare una grande aula, l'arredo e le scarpe per l'intera comunità. “Adesso – spiega l'autrice – stiamo lavorando per un sogno degli alunni della scuola: acquistare un pannello solare in modo da avere per qualche ora la luce a scuola, una parabola, un televisore e relativo abbonamento. I bambini vedranno per la prima volta la televisione e nella comunità c'è tanto fermento e gioia”. A questo fine è stata organizzata una cena di beneficenza in programma venerdì 28 giugno alle 20.00 al ristorante Roma di Via Paleocapa, che fa seguito alla serata tenutasi il 25 maggio, in occasione della quale erano stati raccolti 350 euro.



“Vorrei che fosse espresso il mio sentito ringraziamento – continua la Varese - a tutti quelli che parteciperanno alla cena o hanno fatto offerte e anche alle persone che mi hanno aiutato con grande disponibilità: Gino De Luca, Massimiliano Logli, la titolare del ristorante Adriana Incaviglia che ha voluto contribuire concretamente, preparando un menù a prezzo molto vantaggioso, ma di valore molto più elevato Anche a Milano è stato organizzato un evento da Valeriano Casati per venerdì 21 Giugno con cena e musica del cantante Kody Vox”. I bambini della scuola ugandese seguono la scrittrice spezzina e le sue fatiche letterarie – su tutte quelle di Topo Tobia – grazie a Facebook, guidati dal maestro Gali Pascal. Nell'aula donata alla Buseregenyu campeggia una targa che ringrazia gli spezzini per la loro generosità.