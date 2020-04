La formazione riparte dallo streaming, nuova iniziativa Cobas

La Spezia - Sono riaperte le iscrizioni al corso Cobas per la preparazione ai concorsi. L'adeguamento ai recenti Dpcm non ha permesso di mantenere le modalità organizzative prefisse. “Per questo motivo ne consegue che stiamo riorganizzando il corso affinché possa essere fruito dagli iscritti - si legge in una nota del Cobas -, almeno nella sua parte iniziale. Il corso dunque si terrà in questa prima fase attraverso l’invio di materiale on line (documenti, video, Power Point, ecc.) per poi continuare, appena ne avremo la possibilità, con le modalità inizialmente previste e cioè con la diretta streaming in collegamento con vari formatori. Affinché possiate valutare i contenuti del corso”. Il corso è totalmente gratuito ed è riservato agli iscritti Cobas o a chi desidererà iscriversi. Per informazioni telefona o manda un messaggio al 334 6889661 oppure scrivi a cobaslaspezia@gmail.com