La fiera di San Giuseppe potrebbe durare un giorno in più

La Spezia - Le giornate cominciano lentamente ad allungarsi. Gli spezzini con le giornate libere cercano cieli tersi e lo sciabordio delle onde che si infrangono sugli scogli. È in quel perdersi a guardare un bel tramonto che per qualcuno sorge una domanda intrigante: quanto durerà la fiera di San Giuseppe.

Che si ami o si odi è insito nello spirito dello spezzino che dopo le feste si pensi già alla primavera e quindi a tutto quello che comporta l'arrivo della ricorrenza del santo patrono della città. Ed è a questo punto che arriva la notizia, buona oppure cattiva lo decidono i sentimenti che si provano per la fiera stessa.

Con tutta probabilità durerà quattro giorni a partire proprio dal giorno del patrono, quindi dal 19 marzo e calerà il sipario sull'atteso appuntamento il 22 marzo con l'inizio della primavera.

La durata dei quattro giorni rimane è ancora un'ipotesi che potrà essere confermata nei prossimi giorni. "Per il resto - ha detto l'assessore al Commercio Lorenzo Brogi - riporoporremo la formula dell'anno precedente con i banchi in Piazza Europa. Tra gli obiettivi chiaramente ci sarà anche quello di coinvolgere il più possibile il centro storico".



Se la fiera è tra gli eventi più attesi in città, complice l'arrivo della bella stagione, in tanti vista la fine delle festività natalizie pensano ai ponti. Il primo arriva proprio questa settimana. L'epifania cade lunedi 6 gennaio.

La successiva pausa alla Spezia ci sarà il 19 marzo per il santo patrono della città, san Giuseppe, arriveranno poi Pasqua, domenica 12 aprile, e pasquetta il giorno successivo. Il 25 aprile,la Liberazione, sarà il sabato. Il primo maggio arriva di venerdì e la Festa della Repubblica di martedì. La pausa 'uguale per tutti' arriva poi con Ferragosto che cade di sabato.

Da qui in poi si va dritti al fine settimana dei Santi. L'unico giorno di festa, il primo giorno del mese, arriva di domenica. Seguirà l'Immacolata martedì 8 dicembre e poi Natale, Santo Stefano e il 31 dicembre: venerdì, sabato, giovedì. Il primo giorno del 2021 cadrà di venerdì.