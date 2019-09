La festa di San Michele le celebrazioni alla Spezia

La Spezia - Domani la Chiesa celebra la festa dei Santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. In diocesi è antica soprattutto la devozione a San Michele, che risale quasi sempre al periodo altomedioevale della dominazione longobarda in Italia. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti, oggi alle 16, celebra Messa e conferisce le Cresime nella parrocchia di Trebiano Magra, dedicata appunto all’arcangelo. Lunedì alle 11, in cattedrale alla Spezia, celebrerà invece la Messa per la Polizia di Stato, di cui San Michele è il patrono. Altre parrocchie dedicate a San Michele sono quelle di Pegazzano, Bottagna, Cassana, Chiusola, Corvara, Fontona, Ossegna, Ponzano Alto, Veppo e Mezzema dove stasera verrà portata in processione l’Arca del Santo: un gruppo ligneo, restaurato nel 2012, raffigurante San Michele Arcangelo, attribuito alla prestigiosa scuola scultorea genovese barocca di Anton Maria Maragliano.