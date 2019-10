La festa del Remigino è tornata venticinque anni dopo

La Spezia - Questa mattina al Teatro Civico della Spezia si è tenuta la “Festa del Remigino”, organizzata dal Comune della Spezia, su idea del Consigliere comunale Marco Tarabugi. na festa alla quale hanno partecipato il Sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore ai servizi educativi Giulia Giorgi, il consigliere Marco Tarabugi e soprattutto moltissimi bambini iscritti negli istituti scolastici cittadini che si sono esibiti sul palco del Civico cantando le canzoni della tradizione spezzina. I cori dei bambini erano accompagnati da “i ragazzi di Migliarina” che si sono eccezionalmente ritrovati per l’occasione diretti dal Maestro Paolo Zuccotti.



"Oltre 220 bambini per il grande ritorno della Festa del Remigino al Teatro Civico - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - sono molto soddisfatto della grande partecipazione delle scuole, delle famiglie e dei bambini a questa tradizione che si era interrotta nel 1994. I miei più sinceri complimenti sono rivolti naturalmente ai bambini che con grande bravura non hanno semplicemente cantato ma proprio interpretato le canzoni e le poesie tipiche della nostra Città in dialetto, facendo fare a tutti un tuffo nel passato e ripercorrendo insieme la storia della Spezia. Spero che i diplomi alle Remigine e ai Remigini siano un bel ricordo da custodire negli anni a venire e che il grande successo di questa prima edizione dia la spinta ad organizzare, il prossimo ottobre, una nuova festa benaugurante per l'anno scolastico. Ringrazio l'Assessore Giulia Giorgi per la grande passione che ha riversato in questo progetto, il consigliere comunale Marco Tarabugi per aver lanciato l'idea che abbiamo subito accolto con entusiasmo, il maestro Paolo Zuccotti de “I ragazzi di Migliarina” che ha seguito i ragazzi nella preparazione dello spettacolo, tutte le scuole che hanno aderito al progetto e soprattutto tutti gli uffici dei servizi culturali e dei servizi educativi che hanno lavorato senza sosta e senza i quali non avremmo mai raggiunto un tale successo. Buon anno scolastico e alla prossima festa“.