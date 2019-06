La festa "Cisl insieme" al parco di Bottagna

La Spezia - Torna anche quest’anno la festa Cisl insieme, l’appuntamento del sindacato di via Taviani con incontri, dibattiti, banchi gastronomici e ballo con orchestra. La presentazione questa mattina nella sede provinciale Cisl con il segretario generale provinciale Antonio Carro e i segretari confederali Paola Costamagna e Mirko Talamone. In calendario venerdì alle 10 la festa dell’iscritto con premiazione dei soci con più di 50 anni di permanenza nel sindacato. «Noi Cisl siamo nelle periferie per costruire lavoro, equità diritti e giustizia», è il motto dell’evento che vedrà la presenza venerdì 28 oltre ad Antonio Carro, segretario generale provinciale anche di Giulio Romani, segretario confederale nazionale e Luca Maestripieri, segretario generale Usr Liguria. "Come ogni anno metteremo sul tavolo tantissimi temi. Oppurtunità e criticità che il territorio spezzino ma anche la nostra regione e il Paese stanno affrontando – ha osservato Carro -Sul piano locale un nodo prioritario è quello della sanità. Ci attendiamo risposte sul nuovo ospedale e se non dovessero giungere in settembre programmiamo una mobilitazione generale. C’è poi la questione sviluppo e occupazione con il settore difesa e le problematiche legate alle richieste di turn-over e assunzioni in arsenale fino al porto per cui si auspica il completamento del Prp, piano regolatore portuale. Sul fronte opportunità valuteremo da vicino quelle che il turismo e le crociere possono dare alla città in un quadro dove si chiede un rilancio dell’occupazione di qualità. Non ultima la questione Enel ed energia".