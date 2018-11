La fattoria in città pronta a rinnovarsi, porta a casa migliaia di presenze

Archiviata l'edizione 2018 si pensa già all'anno prossimo. Sono previsti focus e approfondimenti legati all'agricoltura e all'allevamento con il coinvolgimento di esperti.

La Spezia - La fattoria in città è destinata a rinnovarsi con approfondimenti e incontri in piazza. La proposta, che pare ormai già una conferma, è prevista per l'edizione 2019 e ha messo già d'accordo Comune e organizzatori.

L'edizione di quest'anno, che contava oltre cento stand, è appena stata archiviata e le conferme di un bilancio positivo arrivano dalle presente: questa mattina erano almeno un migliaio le persone che affollavano Piazza Cavour per ammirare da vicino tutto quello che l'agricoltura e l'allevamento possono offrire. Decine di famiglie hanno affollato le aree dedicate agli animali: dalle pecore, agli alpaca, ai pony e ai cavalli per l'immancabile battesimo della sella. A margine erano presenti anche alcuni laboratori dedicati ai più piccoli che, magari anche per la prima volta, potevano giocare con la terra in modo didattico.



L'occasione è stata colta anche dalla senatrice Stefania Pucciarelli e dal parlamentare Lorenzo Viviani (in commissione agricoltura) per incontrare i produttori.

Sia la senatrice che il parlamentare hanno sottolineato l'importanza della manifestazione e hanno rimarcato il loro impegno per tutelare questa particolarità del Made in Italy.

Tornando al futuro della manifestazione l'assessore al commercio e allo sviluppo economico Lorenzo Brogi ha aggiunto: "Questo format va avanti da anni e le duemila presenze solo questa mattina ne sono la conferma. Per valorizzarla al meglio vanno fatti dei cambiamenti ed è per questo che creeremo degli incontri tra esperti del settore per fare un focus sul territorio. La sede rimarrà quella di Piazza Cavour, anche in vista dei lavori e avremo un anno adesso per definire al meglio queste novità. Questa iniziativa permette ai produttori del territorio e del distretto allargato di poter portare le proprie eccellenze: dai mieli ai formaggi agli ortaggi tutto a chilometro zero".



Alessandro Ferrante di Cia Liguria, che da anni è tra i promotori e organizzatori de "La fattoria in città" ha aggiunto: "Anche quest'anno il bilancio sull'iniziativa è positivo. Il clima mite ha favorito le presenze, l'appello al chilometro zero e alla promozione dei prodotti della terra è stato colto anche dai quei produttori che rientravano nel 'Triangolo del gusto' e tornano volontariamente. Dal prossimo anno auspichiamo di poter migliorare gli eventi con una giornate collaterali legate ai prodotti tipici perché dobbiamo tenere alta l'attenzione in merito e la 'Fattoria' ne è un esempio. Dobbiamo continuare a lavorare per invogliare sempre di più gli spezzini e non solo a investire sul prodotto locale".