La famiglia Pecunia ringrazia i dottori Angelinelli e Castellano per le cure a nonna Diletta

La Spezia - Giovanna, Federica e Alessia Pecunia ringraziano di cuore il dottor Pierluigi Angelinelli e il dottor Alberto Castellano, per le amorevoli cure e attenzioni prestate alla cara nonna Diletta Galli in questi lunghi anni di malattia.

"La sanità funziona quando ci sono professionalità, competenza e grandi doti umane. Loro per noi sono stati guide sicure, punti di riferimento e grazie alla componente umana che hanno usato con la nonna davvero dei familiari. Grazie di cuore perché insieme a loro non siamo mai state sole", affermano Giovanna, Federica e Alessia.