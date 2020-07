La dottoressa Ferrara alla guida dei medici di famiglia spezzini

La Spezia - Tempo di elezioni per il rinnovo dirigenziale alla Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale della Spezia. Per la prima volta a prendere il timone dell'organizzazione di tutela e rappresentanza dei medici di famiglia è una donna, la dottoressa Maria Pia Ferrara, eletta segretaria. Si insedia nella carica succedendo a Diego Andreoni.



Maria Pia Ferrara è affiancata da un Comitato direttivo composto dai medici Rosario Leotta, Massimo Ratti e Francesco Filorizzo. Leotta con funzioni di vicesegretario vicario, Ratti con quella di vice segretario e Filorizzo con quella di tesoriere. Mentre la dottoressa Elena Bologna ha ricevuto l'incarico di segretario provinciale della continuità assistenziale.



E ancora, la scelta dei rappresentanti spezzini nella Fimmg regionale è caduta sul dottor Tarcisio Andreani insieme alla stessa neo-segretaria, la cui presenza è prevista di diritto. Anche l'organismo ligure eleggerà a breve la sua struttura dirigenziale.



Le elezioni della Fimmg spezzina si sono tenute con due appuntamenti nella sala della sede di via Lunigiana alla Spezia registrando per quanto riguarda l'assemblea consiliare una partecipazione al voto superiore a quella degli anni precedenti.



Maria Pia Ferrara svolge la professione di medico di famiglia nei comuni di Vezzano Ligure e Ortonovo. “I nuovi organismi dirigenziali - osserva la neo segretaria - nascono in un momento difficile legato alla pandemia e, come sua tradizione, la medicina generale è presente per garantire la migliore assistenza possibile ai cittadini. Ci aspettano ancora periodi di grande impegno e anche scelte nuove nella riorganizzazione della professione in vista dell’autunno”.